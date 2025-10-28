Immobilien
Maurice Steger hob das argovia philharmonic auf ein neues Niveau

  28.10.2025 Rheinfelden
Maurice Steger in voller Aktion, in der a-Moll-Suite von Georg Philipp Telemann. Foto: Edi Strub
Begeisterndes Konzert im Bahnhofsaal in Rheinfelden am Freitag

Schon bei den ersten Takten der 9. Symphonie von Haydn spürte man, welche Kräfte Dirigent Maurice Steger beim argovia philharmonic auszulösen vermag. Es spielte wie ein Toporchester – präzise, mit ...

