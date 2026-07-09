Mauer- und Alpensegler faszinieren das Publikum

Natur- und Vogelschutz Rheinfelden

Halbzeit im Jubiläumsjahr des Natur- und Vogelschutzes Rheinfelden: Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, vergangene Woche den Vortrag «Mauer- und Alpensegler und was sie zum Leben brauchen» des Naturund Vogelschutzes Rheinfelden zu besuchen. Die Zoologin und Verhaltensforscherin Iris Scholl vermittelte auf anschauliche Weise spannende Einblicke in das Leben dieser aussergewöhnlichen Flugkünstler und zeigte auf, wie ihr Schutz in Siedlungsgebieten gelingen kann.

Mauer- und Alpensegler verbringen den grössten Teil ihres Lebens in der Luft. Sie ernähren sich ausschliesslich von Fluginsekten, ziehen jedes Jahr aus Afrika in die Schweiz und sind auf geeignete Nistplätze an Gebäuden angewiesen. Anhand zahlreicher Bilder und praktischer Beispiele erläuterte Iris Scholl die unterschiedlichen Lebensweisen der beiden Arten sowie deren Ansprüche an Brutplätze und Lebensraum. Besonderes Augenmerk galt den Herausforderungen durch Gebäudesanierungen, den Verlust von Nistmöglichkeiten und den Auswirkungen zunehmender Hitzeperioden auf die Vögel und ihren Bruterfolg.

Ein zentrales Thema war die Verantwortung bei Bauprojekten. Die Referentin zeigte auf, dass bestehende Nistplätze gesetzlich geschützt sind und bei Umbauten erhalten oder ersetzt werden müssen. Gleichzeitig präsentierte sie konkrete Lösungen, wie Seglernistplätze bei Sanierungen oder Neubauten erfolgreich integriert werden können.

Im Anschluss an das Referat führte der Ornithologe Hansruedi Böni, Co-Präsident des Natur- und Vogelschutzes Möhlin, und langjähriger Kenner der Rheinfelder Mauerseglerpopulation, die Teilnehmenden auf einem thematischen Abendspaziergang durch die Altstadt. Vor Ort konnten bestehende Brutplätze besichtigt und die während des Vortrags vermittelten Inhalte direkt an Gebäuden und Niststandorten nachvollzogen werden. Mit etwas Glück liessen sich die Segler auch in ihren rasanten Flügen über den Dächern Rheinfeldens beobachten. Bei einem kurzen Apéro beim Schiefen Eck, Vereinshaus des NVR, konnten die Teilnehmenden den Abend ausklingen lassen.

«Der Natur- und Vogelschutz Rheinfelden bedankt sich bei Iris Scholl für den informativen und praxisnahen Vortrag sowie bei Hansruedi Böni für die fachkundige Führung», heisst es in einer Medienmitteilung. Der gelungene Anlass machte deutlich, dass bereits mit vergleichsweise einfachen Massnahmen ein wichtiger Beitrag zum Erhalt von Mauer- und Alpenseglern geleistet werden kann – zum Nutzen der Artenvielfalt und einer naturnahen Siedlungsentwicklung. (mgt)

www.nv-rheinfelden.ch