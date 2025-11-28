Mattia Plattner erhält nachträglich Bronze

In diesen Tagen traf eine positive Meldung von den Organisatoren der EuroSkills Herning 2025 beim Schweizer Baumeisterverband ein: Der Maurer Mattia Plattner aus Frick, der vor wenigen Wochen im Skill «Bricklaying» den starken vierten Platz erreicht hatte, erhält nachträglich ...

In diesen Tagen traf eine positive Meldung von den Organisatoren der EuroSkills Herning 2025 beim Schweizer Baumeisterverband ein: Der Maurer Mattia Plattner aus Frick, der vor wenigen Wochen im Skill «Bricklaying» den starken vierten Platz erreicht hatte, erhält nachträglich sogar die Bronzemedaille. Grund dafür ist eine nachträgliche Punktekorrektur, die Plattner auf Rang drei brachte. (mgt)