Mattia Andrea Plattner überzeugt an den EuroSkills

  16.09.2025 Frick

Nach mehr als 1000 Trainingsstunden hat der Fricker Mattia Andrea Plattner, Maurer EFZ, 2. an den Swiss Skills 2022, an den europäischen Berufsmeisterschaften in Dänemark im Skill «Bricklaying» den hervorragenden vierten Platz belegt und ein Medaillon for Excellence erhalten. ...

