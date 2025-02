Matthias Kyburz ist zweitschnellster Schweizer Marathon-Läufer

Knapp ein Jahr nach seinem fantastischen Marathondebüt in Paris (2:07:44) verblüffte Matthias Kyburz in Sevilla (ESP) als Vierter und bester Europäer abermals: In 2:06:48 Stunden «überholte» der achtfache OL-Weltmeister seinen Trainer Viktor Röthlin (2:07:23) und avanciert zum zweitschnellsten Schweizer Marathonläufer hinter Rekordhalter Tadesse Abraham (2:04:40).

2:06:36 vom Coach angesagt, 2:06:48 geliefert – Matthias Kyburz gab beim Sevilla-Marathon erneut eine Kostprobe seines schier unbegrenzten Laufpotenzials ab. Nicht nur pulverisierte er seine bisherige Bestzeit im erst dritten Marathon der Karriere um fast eine Minute. Nein, wie schon im letzten April in Paris (7.) glänzte der 35-jährige Fricktaler als bester Europäer in einem von 10000-Meter-Olympiasieger Selomon Barega angeführten Top-Feld. Der aktuelle Marathonmeister Patrik Wägeli steigerte seine persönliche Bestzeit gleichenorts um zwölf Sekunden auf 2:12:46.

Einen Monat nach seiner Halbmarathonbestzeit in Sevilla (1:01:46) und der erfüllten Strassenlauf-EM-Limite verpasste Kyburz die hochgesteckte WM-Limite (2:06:30) für Tokio lediglich um 14 Sekunden. Der Olympia-30. des letzten Jahres plant indes ohnehin nicht mit dem Leichtathletik-Grossanlass Mitte September. Sein nächstes Augenmerk gilt der OL-WM Anfang Juli in Finnland, wo er seinen neunten und wohl letzten WM-Titel anstrebt, ehe er auf die olympische Marathondistanz zurückkehren wird.