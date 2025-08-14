Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Matinée im Museum

  14.08.2025 Rheinfelden
Auch Jakob Strassers (1896–1978) «Junge Frau (Bildnis Klara)» aus dem Jahr 1935 ist Teil des Rundganges im Haus zur Sonne. Foto: Fricktaler Museum
Auch Jakob Strassers (1896–1978) «Junge Frau (Bildnis Klara)» aus dem Jahr 1935 ist Teil des Rundganges im Haus zur Sonne. Foto: Fricktaler Museum

Immer mittwochs um 10 Uhr findet in Basel in einem ausgewählten Museum eine Werkbetrachtung, ein Gespräch oder ein Workshop statt. Dieses Jahr ist auch das Fricktaler Museum wieder Teil dieser vielfältigen Reihe. Am kommenden Mittwoch, 20. August, um 10 Uhr, führt ein gemeinsamer Rundgang die Interessierten zu ausgewählten Porträtbilder im Haus zur Sonne. Von Angesicht zu Angesicht mit den Porträts erhalten die Besuchenden von Kathrin Schöb und Stella Barmettler Wälti spannende Einblicke in die Lebensgeschichten der dargestellten Rheinfelder Bürgerschaft, Fricktaler Persönlichkeiten oder den Herrschenden aus dem Hause Habsburg. (mgt)

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote