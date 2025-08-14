Matinée im Museum

Immer mittwochs um 10 Uhr findet in Basel in einem ausgewählten Museum eine Werkbetrachtung, ein Gespräch oder ein Workshop statt. Dieses Jahr ist auch das Fricktaler Museum wieder Teil dieser vielfältigen Reihe. Am kommenden Mittwoch, 20. August, um 10 Uhr, führt ein gemeinsamer Rundgang die Interessierten zu ausgewählten Porträtbilder im Haus zur Sonne. Von Angesicht zu Angesicht mit den Porträts erhalten die Besuchenden von Kathrin Schöb und Stella Barmettler Wälti spannende Einblicke in die Lebensgeschichten der dargestellten Rheinfelder Bürgerschaft, Fricktaler Persönlichkeiten oder den Herrschenden aus dem Hause Habsburg. (mgt)