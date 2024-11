Masernausbruch in Asylunterkunft Laufenburg

In der Notunterkunft Laufenburg ist es zu einem Masernausbruch gekommen. Bisher sind zwei Familien betroffen, wovon zwei Kinder positiv getestet und zwei weitere in Abklärung sind. Davon befinden sich zwei Kinder zurzeit in Spitalbehandlung.

Die Kantonsärztin Dr. med. Claudine Mathieu Thiébaud verfügte gestützt auf das eidgenössische Epidemiengesetz und die kantonale Verordnung über den Vollzug der eidgenössischen Epidemiengesetzgebung (VV EpG) Isolations- und Quarantänemassnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs. Die Quarantäne für die 45 Bewohnerinnen und Bewohner der Notunterkunft gilt für 21 Tage.



24-Stunden-Betreuung weiterhin sichergestellt

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) und der Betreuungsdienstleister Securitas AG isolieren die erkrankten Personen in einem separaten Bereich in der Notunterkunft. Die Isolation endet frühestens vier Tage nach Auftreten des Masernausschlags.

Für die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Betreuungsteam gilt eine Quarantäne von 21 Tagen, sofern sie nicht einen Impfnachweis erbringen oder ihre Immunität durch eine überstandene Krankheit gegeben ist. Diese Massnahme ist nötig, weil Masern hochansteckend sind und Erkrankte bereits vor Auftreten der Symptome ansteckend sind.

Unter der Leitung der Kantonsärztin erfolgt zudem eine Umgebungsabklärung, um allfällige zusätzliche Ausbrüche zu entdecken und/oder weitere Quarantänemassnahmen aussprechen zu können. Das Departement Gesundheit und Soziales hat den Stadtrat, das Gesundheitszentrum Fricktal, Standort Laufenburg, sowie weitere Behörden über den Masernausbruch und die Massnahmen informiert.

Der KSD und die Securitas AG stellen sicher, dass die Betreuung wie bisher rund um die Uhr erfolgt. Die Mitarbeitenden des Betreuungsteams müssen entweder über eine Impfung verfügen oder geheilt sein. Nicht immunisierte Mitarbeitende müssen zuhause in Quarantäne verbleiben. Weil keine spezifische Therapie gegen das Masernvirus existiert, besteht die Behandlung aus der Linderung der Symptome.