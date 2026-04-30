Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Masche für Masche zur historischen Baukunst

  30.04.2026 Laufenburg
Ein besonderes, mehrere Meter breite Gemeinschaftswerk lädt zum Innehalten ein. Fotos: Susanne Hörth
Ein besonderes, mehrere Meter breite Gemeinschaftswerk lädt zum Innehalten ein. Fotos: Susanne Hörth

Bürgermeister Ulrich Krieger schmunzelte, als er daran erinnerte, wie oft das Altstadtpanorama von Laufenburg schon festgehalten worden sei – gemalt, fotografiert, gezeichnet. Gestrickt, gehäkelt und dann auch noch in dieser Grösse, das habe es seines Wissens noch nie ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote