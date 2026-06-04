Martina Schütz verlässt Gemeinschaftsverwaltung

Nach fast 24 Jahren Tätigkeit als Gemeindeschreiberin resp. Stellvertreterin verlässt Martina Schütz per Ende August die Gemeinschaftsverwaltung Oberhof und Wölflinswil.

Sie wurde als Gemeindeschreiberin II von Gipf-Oberfrick gewählt. «Die beiden Räte bedauern diesen Weggang ausserordentlich und bedanken sich herzlich für den grossen Einsatz zugunsten der beiden Gemeinden und die sehr gute Zusammenarbeit», heisst es in der Mitteilung aus Wölflinswil und Oberhof. Die Stelle werde zu gegebener Zeit zur Neubesetzung ausgeschrieben. (sir)