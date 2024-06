Martin Sonderegger verlässt «Schützen»

Direktor Hotellerie hat gekündigt

Eine prägende Figur geht von Bord: Martin Sonderegger, Direktor Hotellerie und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, hat sich entschlossen, den Schützen Rheinfelden (Klinik und Hotels) zu verlassen. Er hat seine Kündigung per Ende Jahr eingereicht. Dies teilt das Unternehmen mit.

«Der richtige Zeitpunkt»

«Ich habe eine Standortbestimmung gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass nach 14 Jahren beim Schützen der richtige Zeitpunkt da ist, um mich nochmals neu zu orientieren. Es war eine intensive Zeit», sagt Martin Sonderegger gegenüber der NFZ. Was er in Zukunft genau machen wird, sei noch offen. «Ich bleibe der Hotellerie aber wahrscheinlich treu. Es gibt schon Ideen, aber noch keinen Plan», erklärt der 59-Jährige. Er gehe im Guten und ohne Ressentiments.

Sein Rücktritt erfolgt nach einer intensiven Phase, die mit dem erfolgreichen Abschluss der Aufwertungen und Modernisierungen der Hotels Schützen und Eden im Frühling endete. Nun steht dem Schützen Rheinfelden wieder die gesamte Infrastruktur zur Verfügung, und eine anspruchsvolle Bauzeit geht zu Ende. «Martin Sonderegger hat in seiner Zeit als Hoteldirektor und Mitglied der Geschäftsleitung im Schützen grosse Projekte und Entwicklungen engagiert mitgetragen. Dazu gehören die Aufwertung und Modernisierung der Hotels Schützen und Eden sowie die Neuausrichtung des Hotels Schiff», heisst es in der Medienmitteilung.

Unter seiner Führung wurden die Angebote in der Hotellerie und Gastronomie stetig erfolgreich weiterentwickelt und ausgebaut, selbst in schwierigen Zeiten, die durch finanziellen Druck und die Herausforderungen der Corona-Pandemie geprägt waren. Zudem hat Martin Sonderegger die Vernetzung des «Schützen» in Rheinfelden sowie in regionalen und nationalen Verbänden und Organisationen massgeblich vorangetrieben und persönlich geprägt.

Verwaltungsratspräsidentin Antonia Jann bedauert den Entscheid und dankt Sonderegger im Namen des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden für seinen langjährigen und sehr engagierten Einsatz. Die Suche nach einer Nachfolge wird demnächst gestartet, hält das Unternehmen fest. Die Stelle werde öffentlich ausgeschrieben. (vzu/mgt)