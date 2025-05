Markus Körkel verabschiedet sich nach über 40 Jahren aus dem Forstdienst

Auf Ende Mai 2025 geht Forstwart Markus Körkel nach über 40 Jahren im Dienste der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden in den vorzeitigen Ruhestand. Markus Körkel begann seine Forstwartlehre im April 1980 im Forstbetrieb Rheinfelden und trat im Dezember 1983 nach der Rekrutenschule in den Dienst ein. Bereits 1989 bildete er sich zum Forstmaschinenführer weiter und war seither mit modernster Technik unterwegs, zuletzt mit dem 2020 beschafften Forwarder, den er mit grosser Kompetenz bediente.

Während seiner Laufbahn prägte Markus die Waldbewirtschaftung in unserer Region entscheidend mit. In einer Zeit des Wandels, geprägt durch wirtschaftliche Herausforderungen, neue Anforderungen und überregionale Zusammenarbeit, blieb er ein verlässlicher und engagierter Mitarbeiter. Ob Jungwaldpflege, Holzernte, Naturschutzprojekte oder die Pflege von Erholungseinrichtungen: Markus leistete in allen Bereichen wertvolle Arbeit. Sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein langjähriges Engagement bleiben unvergessen.

Der Stadtrat, die Ortsbürgerkommission, die Forstverwaltung und das gesamte Forst-Team danken Markus herzlich für seine grossartige Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft Gesundheit, Freude und viele schöne Stunden in der Natur.