Marktstimmung beim täglichen Einkauf

Coop Laufenburg: mit ganz viel Frische

Der Coop in Laufenburg wurde rundum modernisiert. Die Verkaufsstelle öffnet nach abgeschlossenem Umbau heute Donnerstag, 26. Oktober, wieder ihre Türen. Nach der achtwöchigen Schliessung kehrt die Einkaufsmöglichkeit ins XL-Zentrum zurück.

«Heller, grosszügiger und mit ganz viel Frische: In der modernisierten Verkaufsstelle in Laufenburg herrscht Marktstimmung», heisst es in einer Medienmitteilung von Coop zur umgebauten Verkaufsstelle in Laufenburg. Dafür war diese rund acht Wochen geschlossen. Das Angebot reicht von frischem Brot bis Ladenschluss über eine grosse Auswahl an Convenience- sowie Molkereiprodukten bis hin zur bunten Vielfalt in der Früchte- und Gemüseabteilung. An der Warmverkaufs-Station werden Schinkengipfeli, Wurstweggen und weitere Take-away-Köstlichkeiten angeboten. «Ausserdem profiliert sich der Supermarkt mit der Weinund Bierabteilung sowie einer breiten Palette an Kosmetik- und Haushaltsprodukten und das neue Tchibo-Angebot. Eine interessante Auswahl an regionalen Produkten und Beschriftungen im Dialekt unterstreichen zudem die lokale Verankerung von Coop», so Dean Fuss, Medienzuständiger bei Coop.

Noch effizienter Einkaufen

Nach der Modernisierung lädt die geräumige Ladenf läche von 948 Quadratmetern sowohl zum Kleinals auch zum Wocheneinkauf ein. Ebenso wurde der Kassenbereich umgestaltet: Neben zwei bedienten Kassen verkürzen neu drei Self-Checkout-Kassen und das praktische Self-Scanning-System Passabene allfällige Wartezeiten. Wie Coop weiter schreibt, legt sie grossen Wert auf Nachhaltigkeit: «Das zeigt sich nicht nur im Sortiment, sondern auch in den für den Umbau verwendeten Materialien. Diese entsprechen den modernsten ökologischen Standards.»

Attraktive Angebote

Von Donnerstag, 26. bis Samstag, 28. Oktober, profitieren Kundinnen und Kunden von zehnfachen Superpunkten und attraktiven Spezialangeboten. Für das leibliche Wohl rund um den Einkauf sorgt in diesen Tagen ein Stand mit Wurst, Bier und Mineral, der am Samstag vom Verein UHC Powermäuse Brugg betrieben wird. Zudem erhalten sie in diesen Tagen an der Kasse eine kleine Überraschung überreicht (solange Vorrat). Am Freitag sowie Samstag halten die Coop-Maskottchen JaMaDu und Pippa ausserdem ab 8 Uhr eine kleine Überraschung für Kinder bereit.

Das Team rund um Geschäftsführerin Janine Hintermeister heisst die Kundschaft herzlich im neuen Coop willkommen: «Wir freuen uns darauf, alle treuen und langjährigen sowie neue Kundinnen und Kunden in unserem modernisierten Supermarkt begrüssen zu dürfen.» (mgt/nfz)