Marktgasse mit Punkten

Stadt hofft auf mehr Rücksichtnahme der Velofahrer

Seit vergangener Woche kleben weisse Punkte auf dem Boden im oberen und unteren Teil der Marktgasse. Diese sind zahlreichen Leuten aufgefallen. Was hat es damit auf sich? Eine Anfrage bei der Stadt bringt Antworten: «Durch die Fussgängerzone der Altstadt führt eine internationale Radroute. Das Befahren der Fussgängerzone im Schritttempo ist gestattet. Diese Konstellation führt zu Konf likten zwischen Fussgängerinnen und Fussgängern sowie Radfahrenden», erklärt der Rheinfelder Stadtbaumeister Lorenz I. Zumstein. Häufig gehen deshalb bei der Regionalpolizei Unteres Fricktal oder der Stadt Reklamationen wegen zu schnellem und rücksichtlosem Radfahren ein. «Nach Abwägung verschiedener möglicher Massnahmen hat der Stadtrat beschlossen, die Zoneneingänge in der Marktgasse als solche besser erkenntlich zu gestalten. Die vorerst provisorisch aufgeklebten Markierungspunkte bilden eine Linie mit der Hinweistafel für die Fussgängerzone und sollen helfen, die Signalisation besser aus der belebten Umgebung der Gasse abzuheben», führt Zumstein weiter aus. Als flankierende Massnahme wurde zudem, wie in den Vorjahren, das Geschwindigkeitsanzeige-Gerät im Bereich der Altstadt aufgestellt. Zumstein: «Die Wirksamkeit der Massnahme wird beobachtet und zu gegebenem Zeitpunkt Bilanz gezogen.» (vzu)