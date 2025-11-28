Marina Rytz stellt aus

Die Galerie Prodo und das Bohème Art-Restaurant in Rheinfelden eröffnen eine neue Ausstellung der Künstlerin, Designerin und Architektin Marina Rytz. «Kunst zwischen Struktur und Emotion» – unter diesem Titel untersucht die Ausstellung den Übergang von ...

Die Galerie Prodo und das Bohème Art-Restaurant in Rheinfelden eröffnen eine neue Ausstellung der Künstlerin, Designerin und Architektin Marina Rytz. «Kunst zwischen Struktur und Emotion» – unter diesem Titel untersucht die Ausstellung den Übergang von architektonischer Präzision zu innerer Bewegung: jenen Moment, in dem Linien zu atmen beginnen und Emotionen eine klare, fast greifbare Form annehmen. Mit ihrer multidisziplinären Ausbildung — von klassischer Kunstschule über ein Studium bis zu ihrem Master of Arts in Architecture (FHNW) — verbindet Marina handwerkliches Können mit einem tiefen philosophischen Verständnis von Raum, Material und Wahrnehmung. Ihre künstlerische Praxis umfasst Leinwände, Wandgestaltungen, Keramik, Textilien und Möbel. Die Vernissage ist am Donnerstag, 4. Dezember, um 15 Uhr. Die Ausstellung läuft bis am 26. Februar 2026. Der Eintritt ist frei. (mgt)