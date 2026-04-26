Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Maria hilf»

  26.04.2026 Fokus
Lourdes-Grotte Wittnau.
Lourdes-Grotte Wittnau.

Zahlreiche Lourdes-Grotten laden im Fricktal zum Innehalten ein

Seit über 160 Jahren pilgern Menschen aus aller Welt zum Marienwallfahrtsort Lourdes in den französischen Pyrenäen. Das Marienwunder von 1858 hat es seit Anbeginn dem katholischen Fricktal angetan. Aber nicht ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote