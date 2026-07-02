Marco Waser in Laufenburg verabschiedet

Per 30. Juni 2026 verliess der langjährige Stadtschreiber I und Vorsitzende der Geschäftsleitung, Marco Waser, die Stadtverwaltung Laufenburg.

Nach 14 Jahren unermüdlichen Einsatzes im Dienste der Gemeinde hat er sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen (die NFZ berichtete). Er wurde vom Gemeinderat Obersiggenthal zum neuen Gemeindeschreiber und Leiter der dortigen Verwaltung gewählt. Aufgrund des Bezugs von Restferien hat Marco Waser seine aktive Tätigkeit in der Verwaltung bereits am 17. Juni beendet.

14 Jahre prägende Arbeit für Laufenburg

Marco Waser trat im Jahr 2012 als Gemeindeschreiber-Stellvertreter in die Verwaltung ein. «In den vergangenen 14 Jahren hat er die Entwicklung unserer Stadt massgeblich mitgestaltet. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement bei der erfolgreichen Reorganisation der Verwaltung und der Einführung des modernen Geschäftsleitungsmodells im Jahr 2021, dem er seither erfolgreich vorstand», heisst es in einer Medienmitteilung. «Mit seiner grossen Fachkompetenz und seinem lösungsorientierten Handeln war er über all die Jahre hinweg eine tragende Säule für den Stadtrat und das Verwaltungsteam sowie eine geschätzte Anlaufstelle für die Anliegen unserer Bevölkerung.» Der Stadtrat bedauert den Weggang von Marco Waser ausserordentlich, zeigt jedoch volles Verständnis für seinen Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung. Im Rahmen der vergangenen Einwohner- und Ortsbürgerversammlung wurde Marco Waser bereits offiziell und feierlich verabschiedet. «Wir danken Marco Waser im Namen der Behörde, der Verwaltung und der Bevölkerung von Laufenburg ganz herzlich für seine hervorragende Arbeit und sein grosses Herzblut, das er über weit mehr als ein Jahrzehnt in unsere Stadt eingebracht hat. Für seine neue, verantwortungsvolle Aufgabe in Obersiggenthal sowie für seine private Zukunft wünschen wir ihm von Herzen alles Gute, viel Erfolg und gutes Gelingen.» Die anspruchsvolle Führungsposition konnte bereits erfolgreich neu besetzt werden: Der Stadtrat hat Edoardo Carrico zum neuen Stadtschreiber gewählt. Er wird seine neue Stelle in Laufenburg im August 2026 antreten. Um einen nahtlosen Übergang während der Sommermonate zu gewährleisten, wurde mit Renate Kaufmann, meingemeindeprofi.ch GmbH eine hochqualifizierte Adinterim-Lösung verpflichtet. Gemeinsam mit der neuen stellvertretenden Stadtschreiberin Jenny Zbinden-Enge und der neuen Sachbearbeiterin Ramona Birri stellt das verstärkte Kanzleiteam den Verwaltungsbetrieb sowie die behördlichen Abläufe auch in der Übergangsphase vollumfänglich sicher.

(mgt)