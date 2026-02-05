Immobilien
Marcel Schmid seit 70 Jahren aktiv dabei

  05.02.2026 Laufenburg
Präsident Martin Leuenberger (Mitte) konnte die beiden Aktivmiglieder René Leuenberger (links) und Marcel Schmid für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft ehren. Foto: zVg
Präsident Martin Leuenberger (Mitte) konnte die beiden Aktivmiglieder René Leuenberger (links) und Marcel Schmid für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft ehren. Foto: zVg

Generalversammlung der Pontoniere Laufenburg

Am letzten Samstag im Januar hatte der Pontoniersportverein Laufenburg zur 104. Generalversammlung ins Restaurant Adler geladen. Präsident Martin Leuenberger begrüsste die Mitglieder und Gäste sowie den Stadtammann René ...

