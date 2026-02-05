Marcel Schmid seit 70 Jahren aktiv dabei

Am letzten Samstag im Januar hatte der Pontoniersportverein Laufenburg zur 104. Generalversammlung ins Restaurant Adler geladen. Präsident Martin Leuenberger begrüsste die Mitglieder und Gäste sowie den Stadtammann René ...

Generalversammlung der Pontoniere Laufenburg

Am letzten Samstag im Januar hatte der Pontoniersportverein Laufenburg zur 104. Generalversammlung ins Restaurant Adler geladen. Präsident Martin Leuenberger begrüsste die Mitglieder und Gäste sowie den Stadtammann René Leuenberger herzlich.

Zuerst blickten Martin Leuenberger als Präsident, Fahrchef André Hinden und Jungpontonierleiterin Vanessa Martin auf das ereignisreiche Jahr 2025 zurück. Ein zentraler Höhepunkt: das Eidg. Pontonierwettfahren in Schmerikon. Die erzielten Medaillen und Kränze der Saison 2025 wurden noch einmal in Erinnerung gerufen.

Ein besonderer Dank galt den Helfern der zahlreichen Vereinsanlässe – ihr Engagement habe den Verein stark gemacht. Bei den Neuzugängen gab es erfreuliche Nachrichten: Elias Hajek und Samuel Stocker wurden als aktive Mitglieder aufgenommen. Der Vorstand verzeichnet zudem einen personellen Wechsel: Eliane Hermann trat als Aktuarin zurück, und mit Jana Stocker konnte die vakante Position wieder besetzt werden.

Treue Aktivmitglieder geehrt

Bei den Ehrungen gab es gleich doppelten Grund zur Freude: Marcel Schmid wurde für 70 Jahre und Renè Leuenberger für 40 Jahre treue Aktivmitgliedschaft geehrt.

Herausragend war zudem die Wahl von Alexander Louis Geiger als erstem Jungpontonier zum «Pontonier of the Year».

Ein weiterer Festpunkt des Abends: Moritz Kaufmann, Samuel Stocker, Vanessa Martin und André Hinden durften sich über die erhaltenen Pokale für den Gewinn der Jahresmeisterschaften in ihren jeweiligen Kategorien freuen.

Nach einem genussvollen Abendessen ging die Generalversammlung zu Ende. Der Auftakt der neuen Saison findet am dritten Faisse mit der Salmanlandung in der Codmann-Anlage statt. Im Anschluss freuen sich die Pontoniere auf eine spannende Saison 2026 mit vielen Wettkämpfen, dem traditionellen Fischessen und den übers Sommerhalbjahr stattfindenden Besenbeizen. (nst/)