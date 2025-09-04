Mara Hodel triumphiert

Schweizer Final des UBS Kids Cup

Grosse Bühne, grosser Erfolg: Mara Hodel vom TV Stein hat am vergangenen Samstag im Zürcher Letzigrund-Stadion den Schweizer Final des UBS Kids Cup in der Kategorie W7 (Jahrgang 2018) für sich entschieden.

Die junge Athletin überzeugte mit einer herausragenden Gesamtleistung und setzte dabei vor allem im Sprint ein Ausrufezeichen. Mit einer Zeit von 10,02 Sekunden über die 60 Meter sprintete sie nicht nur zur Bestzeit, sondern liess ihre Konkurrenz mit grossem Abstand klar hinter sich. Auch im Weitsprung war Mara Hodel nicht zu schlagen: Mit 3,27 Metern erzielte sie die beste Weite aller Teilnehmerinnen ihrer Kategorie. Im Ballweitwurf kam sie auf 12,76 Meter und zeigte damit eine solide Leistung, die ihr zusammen mit den starken Resultaten im Sprint und Weitsprung den Gesamtsieg sicherte. Für die Teilnahme am nationalen Saisonhöhepunkt in Zürich musste sich Mara Hodel zuvor am Kantonalfinal in Widen (AG) qualifizieren. Mit ebenfalls beeindruckenden Leistungen hatte sie dort ihre Konkurrenz klar distanziert und sich so eines der begehrten Tickets nach Zürich gesichert. (mgt)

Der UBS Kids Cup ist der grösste Nachwuchs-Leichtathletikwettbewerb der Schweiz. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren messen sich dabei in den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Über lokale und kantonale Ausscheidungen qualifizieren sich die Besten für das Schweizer Final im Zürcher Letzigrund-Stadion, das traditionell am selben Ort stattfindet, an dem auch wenige Tage zuvor die internationalen Stars bei Weltklasse Zürich antreten.