Manuel Battegay erhält Auszeichnung

Grosse medizinische Verdienste – international und regional

In Anerkennung für seine grossen Verdienste erhält der ehemalige Chefarzt der Klinik für Infektiologie & Spitalhygiene des Universitätsspitals Basel den diesjährigen Anerkennungspreis der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz.

Der ehemalige Professor Dr. med. Manuel Battegay prägte als Arzt und Forscher über Jahrzehnte die Infektiologie und ist einer der international renommiertesten Pioniere in der Behandlung und dem Krankheitsverstehen von HIV/AIDS. In der Region Nordwestschweiz, auf nationaler wie internationaler Ebene, trug er wesentlich zu den fundamentalen Fortschritten und zur Betreuung von Patientinnen und Patienten mit HIV/AIDS bei. Während der Coronapandemie leistete er zudem einen zentralen Beitrag zur Bewältigung der Krise – sowohl am Universitätsspital Basel, regional als auch auf nationaler Ebene. Ab April 2020 war er Mitglied, auch Vice-Chair, der Nationalen COVID-19 Science Task Force und prägte dort massgeblich den effektiven und – wie dokumentiert – liberalen Kurs der Schweiz mit. Bis Ende 2022 beriet Manuel Battegay Bundesratsmitglieder, sowie Bund und Kantone in der COVID-19-Krise. Als eine der Hauptstimmen in der öffentlichen Debatte half er in zahlreichen Medienauftritten, die Informationsflut zu interpretieren, gab Orientierung und vermittelte in Zeiten grosser Verunsicherung mit Besonnenheit Halt und Vertrauen. Der Region Basel und ihren Institutionen ist Professor Battegay tief verbunden. Battegay war 2018 bis 2019 Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel. Während seiner Präsidentschaft wurde das Sicherheitskonzept gemeinsam mit Regierung und Polizei Basel neu aufgestellt. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats des Universitätsspitals Basel und engagiert sich seit vielen Jahren vielfältig ehrenamtlich für Stiftungen und Projekte.

Seit 2003 engagiert sich Manuel Battegay als Mitgründer gemein-sam mit tansanischen Ärzten sowie Exponenten des in Allschwil ansässigen Schweizerischen Tropeninstituts und des Universitätsspitals Basel für eine Clinic in Tansania für die verbesserte Betreuung von HIV-, Tuberkulose- und Hepatitis-C-Patienten. Im Jahre 2018 gründete er mit Weggefährten eine Stiftung zur besseren Betreuung von Menschen mit schweren Infektionskrankheiten in Osteuropa. Professor Battegay reiht sich in eine Liste distinguierter Personen und Organisationen ein, die in den letzten 25 Jahren diesen Preis entgegennehmen durften. Sie alle haben die Nordwestschweiz über die letzten Jahrzehnte massgeblich mitgeprägt. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 25. September, in der Aula des Kollegienhauses der Universität Basel statt. Der Anerkennungspreis ist ideell und nicht mit einem Geldbetrag verbunden. Mit der Vergabe will die Vereinigung im Sinne ihres Hauptzwecks dazu beitragen, die Zusammenarbeit in der Region Nordwestschweiz zu verbessern, Hürden abzubauen und im Interesse der ganzen Region zu handeln. (mgt/nfz)