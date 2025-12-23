Mann stirbt nach Selbstverletzung in Einstellzelle

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Mann in einer Einstellzelle der Kantonspolizei Aargau in Rheinfelden mit einem Kleidungsstück stranguliert. Am Freitag erlag er seinen Verletzungen im Spital in Basel. Der Mann war wegen ausgesprochener Drohungen festgenommen worden. Am 18. Dezember gegen ...

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Mann in einer Einstellzelle der Kantonspolizei Aargau in Rheinfelden mit einem Kleidungsstück stranguliert. Am Freitag erlag er seinen Verletzungen im Spital in Basel. Der Mann war wegen ausgesprochener Drohungen festgenommen worden. Am 18. Dezember gegen 14 Uhr meldete ein Angehöriger der Kantonspolizei, dass er den vorläufig festgenommenen Mann soeben in seiner Einstellzelle vorgefunden habe, wie dieser sich mit einem Kleidungsstück strangulierte. «Wie bei Festnahmen üblich, wurde vor der Inhaftierung eine Überprüfung der Hafterstehungsfähigkeit durch einen Arzt durchgeführt. Dabei wurden keine Anzeichen für Suizidalität festgestellt», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Der Polizist leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte eine Ambulanz. Diese brachte den Mann, der in Lebensgefahr schwebte, umgehend in das Universitäts-Spital Basel, wo er am nächsten Tag an den Folgen seiner Selbstverletzung starb. Hinweise auf Dritteinwirkung bestehen nicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (mgt/nfz)