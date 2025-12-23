Immobilien
Mann stirbt nach Selbstverletzung in Einstellzelle

  23.12.2025 Rheinfelden

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Mann in einer Einstellzelle der Kantonspolizei Aargau in Rheinfelden mit einem Kleidungsstück stranguliert. Am Freitag erlag er seinen Verletzungen im Spital in Basel. Der Mann war wegen ausgesprochener Drohungen festgenommen worden. Am 18. Dezember gegen ...

