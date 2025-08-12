Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Mandacher Landfraue-Sonntig»

  12.08.2025 Fricktal

Der Tag ist der Natur gewidmet

MANDACH. Am Sonntag, 17. August, von 10.30 bis 17.00 Uhr, findet der «Mandacher Landfraue-Sonntig» statt, der ganz dem Thema «Natur» gewidmet ist. Den Auftakt macht der «Chor Stilli», der den Gottesdienst in der Kirche Mandach ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote