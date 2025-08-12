MANDACH. Am Sonntag, 17. August, von 10.30 bis 17.00 Uhr, findet der «Mandacher Landfraue-Sonntig» statt, der ganz dem Thema «Natur» gewidmet ist. Den Auftakt macht der «Chor Stilli», der den Gottesdienst in der Kirche Mandach ...

Der Tag ist der Natur gewidmet

MANDACH. Am Sonntag, 17. August, von 10.30 bis 17.00 Uhr, findet der «Mandacher Landfraue-Sonntig» statt, der ganz dem Thema «Natur» gewidmet ist. Den Auftakt macht der «Chor Stilli», der den Gottesdienst in der Kirche Mandach musikalisch begleitet. Ab 11.30 Uhr laden die Landfrauen in der Turnhalle zu kulinarischen Köstlichkeiten ein. Um 13.15 Uhr wird der Chor Stilli mit einem bunten Strauss an Liedern für Unterhaltung sorgen. Rund um die Turnhalle erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto «Underwägs i de Natur». Auf kurzen Rundgängen kann die Welt der Kräuter erkundet oder die Herstellung von Naturfarben ausprobiert werden. Beim Basteln mit Naturmaterialien ist Raum

für Kreativität. Ein Schaukasten und weitere Gerätschaften der Imkerei bieten Einblicke in die faszinierende Welt der Bienen und ein Barfussweg lädt dazu ein, die verschiedenen Sinne zu erforschen. Abgerundet wird der Anlass mit einem Schätzspiel, bei dem mit einer Portion Glück attraktive Preise gewonnen werden können. Ein Tag voller Naturerlebnisse für Gross und Klein steht bevor. (mgt)