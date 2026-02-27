Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Man weiss nie, was mit den Gedanken passiert»

  27.02.2026 Persönlich
Marco Giuoco und seine Hündin Uma sind ein eingespieltes Team. Sie begleitet den Extremsportler im Training und auch bei Läufen. Foto: Janine Tschopp
Marco Giuoco und seine Hündin Uma sind ein eingespieltes Team. Sie begleitet den Extremsportler im Training und auch bei Läufen. Foto: Janine Tschopp

Marco Giuoco und seine Grenzerfahrungen

Seinen ersten Ultralauf hat der Zeininger Marco Giuoco vor zehn Jahren absolviert. Seither ist er von dieser Extremsportart fasziniert.

Janine Tschopp

Bei Kilometer 233, mitten in der Südafrikanischen Wüste, hat er mit der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote