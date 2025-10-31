«Man wächst zusammen»

Am 7. und 8. November sind es 15- bis 35-jährige Tänzerinnen und Tänzer vom Tanz-Atelier Claudine, welche im Bahnhofsaal in Rheinfelden ihr Können zeigen werden. Eingängige Melodien aus bekannten ...

Grosse Show mit über 200 Tänzerinnen und Tänzern

Am 7. und 8. November sind es 15- bis 35-jährige Tänzerinnen und Tänzer vom Tanz-Atelier Claudine, welche im Bahnhofsaal in Rheinfelden ihr Können zeigen werden. Eingängige Melodien aus bekannten Musicals und Tanzfilmen werden das Publikum verzaubern.

Janine Tschopp

Von ABBA über A Chorus Line bis hin zu The Greatest Showman: Es sind bekannte Melodien aus Musicals und Tanzfilmen, welche bald das Publikum im Bahnhofsaal zum Mitfiebern anregen werden.

Claudine Schroeder und ihr Team vom Tanz-Atelier Claudine haben gemeinsam mit über 200 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 15 bis 35 Jahren eine zweistündige Show einstudiert.

Viele Schweisstropfen

«Seit einem Jahr sind wir am Proben», berichtet Claudine Schroeder. In den letzten Wochen haben sich die begeisterten Tänzerinnen und Tänzer mehrmals pro Woche, zum Teil sogar täglich, im Atelier getroffen, damit jede Bewegung passt und jeder Schritt sitzt. «Ohne Üben geht es nicht», ist Claudine Schroeder überzeugt. Das Publikum wird in den Genuss zahlreicher Tanzstile wie Klassisches Ballett, Jazz-Dance, Hip-Hop, Heels, Contemporary und Commercial kommen.

Claudine Schroeder führt mit ihren Schülerinnen und Schülern – auch mit den ganz kleinen – regelmässig Tanzshows durch. «Für uns alle ist dies immer eine grosse Motivation und eine tolle Erfahrung. Durch das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels, wächst man zusammen», sagt sie und ergänzt: «Toll ist, dass wir vor dem grossen Umbau noch einmal im Bahnhofsaal auftreten können.»

Showtime

Claudine Schroeder ist mit ihrer Tanzschule bereits seit 27 Jahren unterwegs. Ganz klein mit einem Kurs von 20 Kindern begonnen, unterrichten sie und ihr Lehrerteam heute ein paar Hundert Schüler und Schülerinnen: von Kindern ab vier Jahren, über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen.

Am 7. und 8. November (jeweils 19 bis 21 Uhr) sind es Teenager und Erwachsene, welche im Bahnhofsaal in Rheinfelden eine grosse Tanzshow mit 30 verschiedenen Nummern präsentieren werden.

Tickets sind unter eventfrog.ch oder an der Abendkasse vor Ort erhältlich. (jtz)