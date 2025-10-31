Immobilien
«Man wächst zusammen»

  31.10.2025 Rheinfelden
Hinter den Shows steckt sehr viel Training. Foto: zVg

Grosse Show mit über 200 Tänzerinnen und Tänzern

Am 7. und 8. November sind es 15- bis 35-jährige Tänzerinnen und Tänzer vom Tanz-Atelier Claudine, welche im Bahnhofsaal in Rheinfelden ihr Können zeigen werden. Eingängige Melodien aus bekannten ...

