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«Man darf Kinder nicht vor Erfahrungen schützen»

  06.07.2026 Rheinfelden
«Es geht hier um die Verführung. Wir wollen die Kinder ‹gluschtig› machen», sagt Barbara Schneider. Sie hat den Robi-Spielplatz in den letzten 35 Jahren mitgeprägt. Foto: Janine Tschopp
«Es geht hier um die Verführung. Wir wollen die Kinder ‹gluschtig› machen», sagt Barbara Schneider. Sie hat den Robi-Spielplatz in den letzten 35 Jahren mitgeprägt. Foto: Janine Tschopp

Für viele Kinder ist der Robi-Spielplatz im Rheinfelder Augarten wie ein zweites Zuhause. Barbara Schneider hat den Ort massgebend mitgeprägt und feiert heuer ihr 35-Jahr-«Robi»-Jubiläum.

Janine Tschopp

«Ich bin hier hineingelaufen und wusste: ‹Das ist es!›», erinnert ...

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