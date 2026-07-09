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«Malen ist wie das Leben»

  09.07.2026 Laufenburg
Trudi Hofer neben einem ihrer Bilder in ihrer Wohnung. Fotos: Andrea Worthmann
Trudi Hofer neben einem ihrer Bilder in ihrer Wohnung. Fotos: Andrea Worthmann

Trudi Hofer ist Malerin und setzt sich für Geflüchtete ein

Über mehrere Fricktaler Stationen fand Trudi Hofer den Weg nach Laufenburg. Zuletzt hatte sie dort ihr Atelier «Quelle», gab Malkurse und war selbst auf unterschiedlichste Weise kreativ. Doch auch zwei ...

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