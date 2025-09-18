Immobilien
Mal leicht, mal schwer, oft blumig

  18.09.2025 Fricktal
Auch für Gastgeber Daniel Schwarz ist die «Art 8» jeweils Ansporn, neue Ideen umzusetzen. Foto: Simone Rufli
Auch für Gastgeber Daniel Schwarz ist die «Art 8» jeweils Ansporn, neue Ideen umzusetzen. Foto: Simone Rufli

Einmal im Jahr lädt der Effinger Künstler Daniel Schwarz sieben Kunstschaffende zu einer Ausstellung in sein Atelier ein. Sein Anspruch: Arbeiten präsentieren, die man nicht überall findet. Am Samstag ist Vernissage der «Art 8» 2025.

Simone Rufli

