Mal eben die Experten gefragt

Journalismus ist in Bewegung. Da stellen sich schon mal ein paar zentrale Fragen: Antworten lieferten die Experten: nämlich jene Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Schützenmatt, die eine eigene Zeitung produziert hatten und die nun wissen wollten, wie es denn ihre ...

Journalismus ist in Bewegung. Da stellen sich schon mal ein paar zentrale Fragen: Antworten lieferten die Experten: nämlich jene Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Schützenmatt, die eine eigene Zeitung produziert hatten und die nun wissen wollten, wie es denn ihre Berufskollegen von der NFZ so machen.

Wie mache ich eine attraktive Zeitung? Welche Themen brennen gerade unter den Nägeln? Antworten darauf lieferten jetzt die Experten: nämlich jene Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Schützenmatt, die eine eigene Zeitung produziert hatten und die nun wissen wollten, wie es denn ihre Berufskollegen von der NFZ so machen. Das Gipfeltreffen hat uns sehr gefreut. Denn auch wir wissen: Man lernt nie aus. (rw)