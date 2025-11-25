Immobilien
Mahnwache auf der Holzbrücke

  25.11.2025 Stein

Die Bad Säckinger Holzbrücke verbindet wie kein anderes Bauwerk am Hochrhein traditionell die Schweiz und Deutschland.

In der Schweiz wie in Deutschland nimmt Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu. Vier deutsche und vier schweizerische Zonta-Clubs machen zusammen mit der ...

