Mahnwache auf der Holzbrücke

Die Bad Säckinger Holzbrücke verbindet wie kein anderes Bauwerk am Hochrhein traditionell die Schweiz und Deutschland.

In der Schweiz wie in Deutschland nimmt Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu. Vier deutsche und vier schweizerische Zonta-Clubs machen zusammen mit der Hochrheinkommission deutlich, dass Gewalt an Grenzen nicht aufhört. «Deshalb wird dieses Jahr die Mahnwache auf der Säckinger Holzbrücke stattfinden, um unsere Verbundenheit auszudrücken», heisst es in der Mitteilung des Bad Säckinger Clubs.

Die Mitglieder freuen sich, dass neben dem Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl in diesem Jahr aus dem Vorstand der länderübergreifenden Hochrheinkommission Landrat Dr. Kistler sowie Vertreter aus den politischen Parteien mit Grussworten ihr Anliegen unterstützen wollen. Anschliessend an diese Begrüssungen werden die Club-Mitglieder gemeinsam ihre Outdoor-Ausstellung gegen Gewalt an Frauen vor dem Trompeterschloss eröffnen.

Zonta ist ein internationaler Zusammenschluss berufstätiger Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Stellung von Frauen weltweit zu fördern. (mgt)