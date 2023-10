Magden stimmt einem neuen Konzept für die Beherbergung von Flüchtlingen zu

Magden hat einem neuen Vorschlag, wie in der Gemeinde Asylsuchende untergebracht werden sollen, mit überwältigendem Mehr zugestimmt. Der erste Vorschlag war im Sommer mit fast ebenso grossem Mehr verworfen worden. Kritisiert wurden damals vor allem, dass die Asylsuchenden konzentriert an einem Ort am Rande des Dorfes in einem Modulbau wohnen sollten.

Das neue Konzept des Gemeindesrats sieht nun eine dezentrale Lösung an mehreren Orten verstreut über das ganze Dorf vor. Dazu ist der Erwerb von zwei Liegenschaften notwendig, für die die Gemeindeversammlung am Montagabend insgesamt 2,4 Mio. Franken bewilligte. An der Gemeindeversammlung im Sommer gab es viel generelle Kritik an der Bauverwaltung, dem Gemeinderat und der Flüchtlingspolitik - vorgetragen in einem zum Teil sehr unfreundlichen Ton. Davon war am Montag nichts mehr zu hören. Es wurde sehr sachbezogen diskutiert und nur sehr vereinzelt wurde die Notwendigkeit für die Gemeinde Magden, eine Anzahl Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, in Frage gestellt. Bloss 37 bzw. 41 von fast dreihundert Anwesenden lehnten die Vorlagen ab. Die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zusammen mit Kritikern der ersten Vorlage brachte eine grundsätzlich andere Lösung und damit den Durchbruch.

(est)