Magden sagt ja

An der Magdener Einwohnergemeinde-Versammlung vom Mittwochabend nahmen 120 der total 2656 Stimmberechtigten teil. Alle Anträge des Gemeinderates wurden gutgeheissen. So genehmigte die Versammlung unter anderem drei Verpflichtungskredite in der Höhe von insgesamt 1,34 Millionen Franken für den Ersatz von Wasserleitungen in verschiedenen Teilstücken. Auch das Budget 2026 mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 hiessen die Magdenerinnen und Magdener gut.

Zuvor hatten die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger – 38 waren anwesend – an ihrer Versammlung die Anträge des Gemeinderates bewilligt. (nfz)