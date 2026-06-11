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Magden: Neuer Bauverwalter gewählt

  11.06.2026 Magden

Der Gemeinderat von Magden hat per 1. Juli Diego Mathis als neuen Bauverwalter gewählt. «Wir freuen uns sehr, dass die Bauverwaltung wieder ins Gemeindehaus zurückkehren wird. Damit stärken wir nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung, sondern schaffen auch kurze ...

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