Magden: Neuer Bauverwalter gewählt

Der Gemeinderat von Magden hat per 1. Juli Diego Mathis als neuen Bauverwalter gewählt. «Wir freuen uns sehr, dass die Bauverwaltung wieder ins Gemeindehaus zurückkehren wird. Damit stärken wir nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung, sondern schaffen auch kurze Wege und eine zentrale Anlaufstelle für unsere Bevölkerung. Die Bauverwaltung wird künftig der Abteilung Bau, Planung und Umwelt angegliedert sein», heisst es in einer Mitteilung. Diego Mathis hat den Diplomlehrgang DAS Bauverwalter (2016) sowie die Weiterbildungen CAS Infrastrukturmanagement (2020) und CAS Raumplanung (2025) erfolgreich absolviert. Weiter kann Diego Mathis langjährige Berufserfahrung als Bauverwalter aufweisen. Seit 2017 betreute er Mandatsgemeinden im Aargau und im Fricktal im Auftrag der KSL Ingenieure AG. «Der Gemeinderat sowie das gesamte Gemeindepersonal gratulieren herzlich und heissen Diego Mathis herzlich willkommen.» Mit der Wahl von Diego Mathis kann das Dienstleistungsverhältnis mit dem Büro Koch + Partner per 31. Dezember 2026 gekündigt werden. Eine ausserordentliche Gemeindeversammlung hatte im April mit ihrem Entscheid den Weg dafür frei gemacht. Der Gemeinderat spricht dem Büro Koch + Partner sowie allen Mitarbeitenden seinen Dank für die angenehme, professionelle und konstruktive Zusammenarbeit aus. (mgt/nfz)