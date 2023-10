Magden: Mutmasslicher Dieb verhaftet

Ein Unbekannter machte sich in der Nacht auf Dienstag in Magden an einem parkierten Auto zu schaffen. Auf der Fahndung nahm die Polizei einen Verdächtigen fest und fand bei ihm mutmassliches Diebesgut. Tatort war eine Quartierstrasse in Magden. Ein Anwohner beobachtete am Montag, um 23.30 Uhr, einen Unbekannten, der sich am draussen parkierten Auto des Nachbarn zu schaffen machte. Richtigerweise wählte der Beobachter sogleich den Polizeinotruf 117. Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen und einem Polizeihund an. Eine von ihnen sichtete in der Nähe einen Verdächtigen, der in einem fremden Auto sass. Er liess sich widerstandslos festnehmen. Erste Abklärungen zeigten, dass der 27-jährige libysche Asylbewerber im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben war. Zudem hatte er etliches Münzgeld und Gegenstände auf sich, die von Diebstählen stammen könnten. Die Kantonspolizei Aargau hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.