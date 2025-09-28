Immobilien
Magden lehnt Kredit für Pumptrack hauchdünn ab

  28.09.2025 Brennpunkt

In der Referendumsabstimmung vom Sonntag haben die Magdener Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Verpflichtungskredit in der Höhe von 480 000 Franken für den Pumptrack Schibelacher mit 861 Ja zu 889 Nein knapp abgelehnt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 67,1 Prozent. 

An der Einwohnergemeinde vom 18. Juni ist der Kredit noch gutgeheissen worden. Gegen diesen Entscheid hat ein Komitee erfolgreich das Referendum ergriffen. 

