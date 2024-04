Magden: drei Kandidaturen für einen Sitz im Gemeinderat

Am 9. Juni wird in Magden die Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates für den Rest der Amtsperiode 2022/25 durchgeführt, da der bisherige Ammann André Schreyer (FDP) auf Ende Jahr demissioniert. Drei Kandidaturen sind während der Anmeldefrist, die am Freitag endete, eingegangen: Es kandidieren Patrick Heilman (1971, die Mitte), Vincent Hohler (1992, parteilos) und Corina Schuster-Amft (1975, parteilos) für den freien Sitz im Gemeinderat. Für das Amt des Gemeindeammanns stellt sich Carole Binder-Meury (SP), bisher Frau Vizeammann, zur Wahl. (vzu)