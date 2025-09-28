Immobilien
Magden: Carole Binder-Meury bleibt Gemeindepräsidentin, Bruno Blind Vizepräsident

  28.09.2025 Magden

Bei den Gemeindewahlen in Magden ist am Sonntag Carole Binder-Meury (SP) als Gemeindepräsidentin für die nächste Amtsperiode bestätigt worden. Sie erhielt 1231 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 658 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 54,6 Prozent. Vizepräsident bleibt Bruno Blind, der 1216 Stimmen erhielt bei einem absoluten Mehr von 636 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 53,3 Prozent. 

