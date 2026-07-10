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LV Fricktal am Mietrup-Cup

  10.07.2026 Fricktal, Sport

Bei rekordverdächtigen Temperaturen um die 35 Grad lieferten sich Ende Juni über 300 jugendliche Leichtathletinnen und -athleten aus dem ganzen Kanton Aargau sowie aus allen Nachbarkantonen beim traditionellen Leichtathletik-Mehrkampf «Mietrup-Cup» in der Badener Aue spannende ...

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