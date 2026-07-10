LV Fricktal am Mietrup-Cup

Bei rekordverdächtigen Temperaturen um die 35 Grad lieferten sich Ende Juni über 300 jugendliche Leichtathletinnen und -athleten aus dem ganzen Kanton Aargau sowie aus allen Nachbarkantonen beim traditionellen Leichtathletik-Mehrkampf «Mietrup-Cup» in der Badener Aue spannende ...

Bei rekordverdächtigen Temperaturen um die 35 Grad lieferten sich Ende Juni über 300 jugendliche Leichtathletinnen und -athleten aus dem ganzen Kanton Aargau sowie aus allen Nachbarkantonen beim traditionellen Leichtathletik-Mehrkampf «Mietrup-Cup» in der Badener Aue spannende Wettkämpfe. Von der LV Fricktal nahmen 14 Athletinnen und Athleten teil, welcher gleichzeitig noch als UBS Kids Cup gewertet wird. Alle gaben Vollgas und brillierten mit tollen Leistungen. Max Signer (U14) gewann Silber, Nael Buchmann wurde zweite bei den U12 und Tim Stalder dritter (U10). Mit Schatten spendenden Zelten, einer Sprinkler-Anlage und einem eng getakteten Zeitplan gelang es den Organisatoren Turnverein STV Turgi und LV Wettingen-Baden, den Jugendlichen den Wettkampf so angenehm wie möglich zu gestalten. (mgt/sir)