Lustiger Einstieg in die Kinowoche

Über 1000 Gäste genossen am Dienstagabend bei warmen Temperaturen und Sternenhimmel die Premiere des Openair-Kinos in Rheinfelden.

Janine Tschopp

Schon vor mehr als einem Monat zeichnete sich ab, dass die Organisatoren des Openair-Kinos Rheinfelden mit «Bon Schuur Ticino» den Geschmack des Publikums genau getroffen hatten. Entsprechend war der Schweizer Film mit Beat Schlatter in der Hauptrolle bereits vor der Premiere ausverkauft. Tatsächlich kam der Film am Dienstagabend beim Publikum sehr gut an. Von Anfang bis Schluss wurde bei vielen Szenen laut gelacht, und die Gäste genossen die lustige Unterhaltung unter dem Sternenhimmel.

Es war ein schöner und warmer Sommerabend, so dass viele Besucherinnen und Besucher am Dienstag bereits früh ins Kinodorf strömten. Dies führte teilweise zu langen Wartezeiten an den Ess- und Getränkeständen. «Wenn wir ausverkauft sind, kommt das Kinodorf an seine Kapazitätsgrenzen», ist Muriel Risse und dem ganzen OK des Openair-Kinos bewusst. Der Start in die Kinowoche sei ein bisschen stressig gewesen. «Insbesondere auch für Helfer, die zum ersten Mal dabei sind», erklärt Muriel Risse.

Eigentlich dürfen die Organisatoren aber mehr als zufrieden sein, dass das Freilichtkino auf dem Schalanderplatz so grossen Anklang findet. Zufrieden sind sie dieses Jahr auch mit dem Verkauf der Premium-Tickets. Diese ermöglichen den Gästen neben dem Eintritt ein Essen im Feldschlösschen Restaurant, einen Apéro auf dem Festivalgelände und reservierte Plätze für das Filmvergnügen. «Die Premium-Tickets sind nicht nur für Firmen attraktiv, sondern auch für Private, die sich ein spezielles Erlebnis gönnen möchten», erklärt Muriel Risse.

Vielseitiges Programm

Wie jedes Jahr bietet das Openair-Kino Rheinfelden auch heuer ein vielseitiges Programm. So wird heute Donnerstagabend «Fisherman’s Friend 2 – eine Brise Leben» gezeigt. Vor dem Film singt die Bluessängerin Justina Lee Brown. Morgen Freitag flimmert «Arthur der Grosse» über die Leinwand, und der Abend wird mit der Musik von der «Simply Blues Gang» eröffnet. An der Dernière läuft «Bob Marley – One Love». Vor dem Film interpretiert die Basler Sängerin Sylphe Chansons. «So wie es bis jetzt aussieht, wird keiner der noch folgenden Filme ausverkauft sein», erklärte Muriel Risse am Premierenabend. Sie und das ganze Team freuen sich auf weitere laue Sommernächte, an denen sie das Publikum mit Musik und einem Film unter dem Sternenhimmel in Ferienstimmung versetzen können.

Weitere Informationen und Tickets unter www.openairkino-rheinfelden.ch. Tickets können auch jeweils ab 18 Uhr an der Abendkasse erworben werden. Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit, um zirka 21.30 Uhr.