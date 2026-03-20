Luft verschafft im Abstiegskampf

Der TSV Frick gewinnt gegen die Mythen Shooters mit 39:25

Handball 1. Liga: Der TSV Frick steckt mitten im Abstiegskampf. Nach der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten Ehrendingen befinden sich die Fricker auf einem Relegationsplatz.

Es war klar, es müssen zwei Punkte gegen den bereits abgestiegenen Gast aus Goldau her. Vor voller Halle zeigte der TSV Frick von Beginn weg seinen Siegeswillen. Defensiv schienen die Fricktaler die Gäste im Griff zu haben, offensiv liessen sie jedoch zunächst einige Chancen liegen. Ab der 15. Minute spielten die Urner im Angriff mit sieben Angreifern gegen sechs Verteidiger, mittels der kurzfristigen Auswechslungen des Torwarts. Doch auch dies funktionierte nicht wie gewünscht. Die Fricker zogen davon. Zur Pause stand es 18:13.

Nach der Pause schien den Innerschweizern die Puste auszugehen. Weder ihr Rückzugsverhalten noch ihr Konterspiel waren noch konsequent. Von nun an regnete es Tore für den TSV. Dies zog sich bis zum Ende durch. Das Resultat lautete 39:25. Ein überzeugender Auftritt der Fricker, doch wollen Sie den Klassenerhalt in den eigenen Händen haben, muss nächstes Wochenende eine ähnliche Leistung her, dann wartet der Tabellenführer aus Siggenthal. (mgt)