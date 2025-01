Die 18-jährige Herznacherin wurde am Sonntagabend an den Sports Awards zur besten Schweizer Nachwuchssportlerin, dem «SRF 3 Best Talent Sport», gewählt.

Die Leichtathletin aus dem Fricktal hatte sich im vergangenen Jahr in Lima (Peru) den U20-Vize-Weltmeistertitel im Siebenkampf erkämpft. Lucia Acklin setzte sich bei der Wahl gegen Malorie Blanc (Ski Alpin) und Leona Kernen (Beachvolleyball) durch. (sir)