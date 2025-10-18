Ältester Rheinfelder Einwohner feierte 100. Geburtstag

Vergangenen Donnerstag durfte Hans Erdmann einen ganz besonderen Tag erleben: Im Alters- und Pflegeheim Lindenstrasse in Rheinfelden feierte er seinen 100. Geburtstag. Umgeben von Familienmitgliedern nahm der Jubilar von einer städtischen Delegation zahlreiche Gratulationen und Glückwünsche entgegen – darunter jene der Stadt Rheinfelden und des Kantons Aargau.

Franco Mazzi, Stadtammann unterstützt durch Nicolás Schmid, Leiter Stadtmarketing, und Rathausweibel Marcel Hauri überbrachten die offiziellen Grüsse im Namen des Stadtrats und des Regierungsrats. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Herr Erdmann zwei grosse Blumengrüsse in den Farben von Stadt und Kanton sowie eine Kopie seines Heimatscheins. Hans Erdmann ist mit 100 Jahren der älteste Rheinfelder Einwohner. Franco Mazzi führte aus, dass "diese Gratulation aussergewöhnlich ist, da Hans Erdmann während meiner 20-jährigen Amtszeit der erste Mann ist, welchem ich zum 100. Geburtstag gratulieren darf. Es ist schön zu sehen, wie vital und geistig vif Hans Erdmann ist."