Älterwerden im Fricktal

  21.11.2025 Fricktal

Neuer Veranstaltungskalender und Kurzfilm

Zehn Mitgliedsgemeinden des Vereins für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) engagieren sich für eine vernetzte Altersversorgung. Besonders wichtig für das selbstbestimmte Leben sind soziale Kontakte, zu denen Veranstaltungen ...

