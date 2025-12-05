Immobilien
«Lärm an der Quelle bekämpfen»

  05.12.2025 Frick
Die Autobahn A3 bei Frick. Foto: Simone Rufli
Fricker Gemeinderat kritisiert Sanierungspläne des Astra

Der stark befahrene Autobahnabschnitt Rheinfelden-Frick wird in den nächsten Jahren saniert. Mit welchen Mitteln, darüber sind sich der Gemeinderat Frick und das federführende Astra uneins.

