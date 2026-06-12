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Louis Munk beschenkt sich selber

  12.06.2026 Fricktal, Sport
Louis Munk (Sulz) feierte am Mittwoch Geburtstag und gewann in Brugg zum dritten Mal das Abendrennen des Nachwuchses. Foto: Neli Widmer
Louis Munk (Sulz) feierte am Mittwoch Geburtstag und gewann in Brugg zum dritten Mal das Abendrennen des Nachwuchses. Foto: Neli Widmer

Sieg des Nachwuchsfahrers am vierten Brugger Abendrennen

Beim vierten Brugger Abendrennen standen die Nachwuchsfahrer aus dem Fricktal im Mittelpunkt. Der am Renntag seinen 18. Geburtstag feiernde Louis Munk (Sulz) gewann das Rennen des Nachwuchses.

August Widmer

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