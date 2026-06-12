Louis Munk beschenkt sich selber

Sieg des Nachwuchsfahrers am vierten Brugger Abendrennen

Beim vierten Brugger Abendrennen standen die Nachwuchsfahrer aus dem Fricktal im Mittelpunkt. Der am Renntag seinen 18. Geburtstag feiernde Louis Munk (Sulz) gewann das Rennen des Nachwuchses.

August Widmer

Für Munk gab es die musikalische Feierstunde bereits vor dem Start. Die Jury gratulierte ihm nämlich vor Rennbeginn mit dem Abspielen der Geburtstagsmelodie zum Geburtstag. Im über 20 Minuten und drei Runden führenden Rennen, was einer Distanz von 19,2 km entspricht, setzte sich Munk dann mit 23 Wertungspunkten gegen die Konkurrenz durch. Dies, obwohl die Junioren zuerst noch ein Handicap auf die Anfänger und Frauen wettmachen mussten. Als bester Anfänger kam Diego Imhof (Gränichen) auf den zweiten Rang, während Levin Hüsler (Gansingen) als zweitbester Junior Fünfter wurde. Für Munk war es beim dritten Start in Brugg auch der dritte Sieg. Damit führt er auch die Saisonwertung mit 20 Punkten Vorsprung ganz klar an.

Emmenegger verpasste den Abgang

Im Hauptrennen holte sich Sandro Erni (Brugg) in dieser Saison zum zweiten Mal den Sieg. Erni, der damit die Saisonwertung weiter anführt, konnte sich allerdings erst im Schlussspurt gegen den Zürcher Florin Rüedi durchsetzen. Als bester Fricktaler kam der für den VMC Gansingen fahrende Max Priemer auf den dritten Rang. Obwohl in der 60. Saison der Brugger Abendrennen der Sieger zum wiederholten Male erst nach der Schlusswertung feststand, gelang es fünf Fahrern während mehreren Runden vorauszufahren. So holten sie sich die entscheidenden Wertungspunkte. Lars Emmenegger (Kaisten), der Sieger des Abendrennens vor Wochenfrist, hatte diesen Postabgang verpasst: «Als diese Fluchtgruppe ging, konnte ich nicht gerade reagieren. So holten sie die für die ersten Plätze entscheidenden Punkte». Emmenegger war letztendlich immerhin der Beste des geschlagenen Feldes und konnte nach dem Zusammenschluss die jeweils in der siebtletzten Runde ausgetragene Spezialwertung für sich entscheiden. In dieser Spezialwertung liegt Emmenegger nun in Front, während er in der Saisonwertung auf dem dritten Zwischenrang liegt. Auf dem zweiten Platz der Saisonwertung liegt Max Priemer, der in allen bisher ausgetragenen vier Abendrennen unter die Besten fuhr.