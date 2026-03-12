Lotto-Match des NV Schwaderloch

«Lotto», tönte es einige Male am letzten Samstag im Restaurant Bahnhof in Schwaderloch. Der NVS (Naturund Vogelschutzverein Schwaderloch) hatte einen Lotto-Anlass organisiert.

Bereits am Morgen hatte sich das Organisationskomitee getroffen, um die vielen Spenden zu sortieren und einzupacken. Der Dank gilt allen Sponsoren und Spendern. Trotz schönem Wetter füllte sich das Restaurant bereits eine Stunde vor der ersten Lotto-Runde. Pünktlich um 16 Uhr konnte der Spielbetrieb aufgenommen werden. Für jede Runde wurden die Preise angesagt, Karten verkauft und getauscht (so viele wie noch nie). Danach begann das hoffnungsvolle Warten auf die neuen Zahlen. Manch Teilnehmende konnte sich über einen der tollen Gewinne freuen. Bei gutem Essen und Trinken, im bis auf den letzten Stuhl besetzten Lokal, ertönte der letzte Lotto-Ruf kurz nach 23 Uhr. (mgt)

