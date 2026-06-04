Los Capitanes Del Son sorgen für Salsa

Dann heisst es: «Tanzschuhe mitbringen und sich direkt ...

Los Capitanes Del Son, die angesag te Son- und Salsa-Formation aus dem Raum Basel mit sechs Musikern aus fünf Nationen, besucht das Kulturhaus Meck in Frick am Freitag, 5. Juni.

Auftritt morgen Freitag im Meck Frick

Los Capitanes Del Son, die angesag te Son- und Salsa-Formation aus dem Raum Basel mit sechs Musikern aus fünf Nationen, besucht das Kulturhaus Meck in Frick am Freitag, 5. Juni.

Dann heisst es: «Tanzschuhe mitbringen und sich direkt in die Strassen von Santiago de Cuba entführen lassen.» Die Formation rund um den musikalischen Leiter Leonardo Salazar bringt das authenti sche Lebensgefühl Kubas auf die Bühne. Leonardo ist bereits mit vielen Musikern von Rang und Namen der professionellen Salsa-Szene in Europa und Kuba aufgetreten. Mit einer Mischung aus traditionellem Son Cuba no, feuriger Salsa und gefühlvollen Boleros sorgt die Band für eine Atmosphäre, die niemanden stillsitzen lässt – ideal, um ein beschwingtes Fest im Frühsommer zu feiern.

Reservation unter: info@meck.ch oder 062 871 81 88, Bar ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr, Eintritt: 35 Franken. (mgt)

Infos unter:

www.meck.ch

www.loscapitanesdelson.com