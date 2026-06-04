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Los Capitanes Del Son sorgen für Salsa

  04.06.2026 Frick
Los Capitanes Del Son spielen tanzbaren Sound im Meck. Foto: zVg
Los Capitanes Del Son spielen tanzbaren Sound im Meck. Foto: zVg

Auftritt morgen Freitag im Meck Frick

Los Capitanes Del Son, die angesag te Son- und Salsa-Formation aus dem Raum Basel mit sechs Musikern aus fünf Nationen, besucht das Kulturhaus Meck in Frick am Freitag, 5. Juni.

Dann heisst es: «Tanzschuhe mitbringen und sich direkt ...

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