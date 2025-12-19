LIVE BERICHTET AUS BETHLEHEM

Am dritten Adventssonntag feierten zahlreiche Gäste im Restaurant Rössli die Weihnachtsfeier der christkatholischen Kirchgemeinde Obermumpf. Neun starke Stimmen vom Kirchenchor eröffneten das Programm, bevor Nicole Schmid mit der Begrüssung alle willkommen hiess und sich auf ...

Am dritten Adventssonntag feierten zahlreiche Gäste im Restaurant Rössli die Weihnachtsfeier der christkatholischen Kirchgemeinde Obermumpf. Neun starke Stimmen vom Kirchenchor eröffneten das Programm, bevor Nicole Schmid mit der Begrüssung alle willkommen hiess und sich auf die analoge Feier freute. Die Religionsverantwortlichen hatten mit den Kindern von der 1. bis 5.Klasse eine «Reportage aus Bethlehem» einstudiert. Das Fernsehprogramm aus Bethlehem zeigt, dass die Weihnachtsgeschichte nach wie vor die Menschen begeistert. Weitere Programmpunkte bestanden aus den freien Vorführungen der Kinder. Pfarrer Stephan Feldhaus fasste die Herausforderungen der digitalen Zeit treffend zusammen, bevor die Bescherung der Kinder das Programm der Weihnachtsfeier abschloss. (mgt)



