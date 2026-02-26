Liturgie, Geschichten, Musik und Essen aus Nigeria

Der schweizerische Weltgebetstag (WGT) wird 90-jährig. 1936 wurde der erste Weltgebetstag in der Schweiz gefeiert. Dessen gedenken wird die römisch-katholische Kirchgemeinde Stein in der WGT-Feier am 6. März ...

Weltgebetstag in der römisch-katholischen Kirchgemeinde Stein

Der schweizerische Weltgebetstag (WGT) wird 90-jährig. 1936 wurde der erste Weltgebetstag in der Schweiz gefeiert. Dessen gedenken wird die römisch-katholische Kirchgemeinde Stein in der WGT-Feier am 6. März mit der Liturgie aus Nigeria.

Unter dem Titel «Ich will euch stärken, kommt!» – einer Kurzfassung des bekannten Bibelwortes Jesu «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken» (Mt 11,28) – schildern Frauen aus verschiedenen geografischen und sozialen Kontexten Nigerias ihre alltäglichen Belastungen und wie sie im Glauben «Ruhe für die Seele» finden.

Liturgie, Musik, Informationen und Imbiss

Auch in der römisch-katholischen Pfarrkirche in Stein wird der Weltgebetstag farbenfroh und fröhlich gefeiert. Eine kleine Gruppe von Musikerinnen und Musikern wird die Feier mit ihren Instrumenten begleiten. Ein Organisationsteam mit Manuela Köchling, Silvia Schmid, Markus Schmid, Stefanie Achermann und Fabrice Müller hat mit den Vorbereitungen für einen farbenfrohen WGT-Abend begonnen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucherinnen und Besucher zu einem landestypischen Imbiss eingeladen.

Beginn um 18 Uhr

Das Organisationsteam freut sich auf viele Gäste und eine stimmungsvolle Feier, die um 18 Uhr in der Pfarrkirche beginnt. (fm/)