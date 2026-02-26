Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Liturgie, Geschichten, Musik und Essen aus Nigeria

  26.02.2026 Stein
Das Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag in Stein,von links: Fabrice Müller, Manuela Köchling, Markus Schmid, Silvia Schmid (es fehlt S. Achermann). Foto: zVg
Das Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag in Stein,von links: Fabrice Müller, Manuela Köchling, Markus Schmid, Silvia Schmid (es fehlt S. Achermann). Foto: zVg

Weltgebetstag in der römisch-katholischen Kirchgemeinde Stein

Der schweizerische Weltgebetstag (WGT) wird 90-jährig. 1936 wurde der erste Weltgebetstag in der Schweiz gefeiert. Dessen gedenken wird die römisch-katholische Kirchgemeinde Stein in der WGT-Feier am 6. März ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote