Lisa Wassmer stellt im Gemeindehaus aus

Im Gemeindehaus in Möhlin sind wieder neue Kunstwerke ausgestellt. Dieses Mal von Lisa Wassmer.

In Oberhof aufgewachsen, viele Jahre als Kindergärtnerin und Primarlehrerin tätig, begleitet die Kunst Lisa Wassmer seit ihrer Kindheit. In ihren Werken schichtet und strukturiert sie leuchtende Farben in Aquarell- und Acryltechnik und lässt so lebensfrohe Bildwelten entstehen. Beim Übermalen eigener Holzschnitte entwickelt sich ein spielerisches Wechselspiel aus Form, Farbe und Bewegung, das ihre Freude am kreativen Experimentieren spürbar macht. Die Bilder der Künstlerin sind ab heute 1. Juli bis 27. August während den Schalteröffnungszeiten im Gemeindehaus Möhlin ausgestellt. Der Eintritt ist frei.

(mgt)