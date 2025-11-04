Lions Club sammelt wieder Lebensmittel

Seit dem Jahr 2004 sammeln die Mitglieder des Lions Club Fricktal in den Fricktaler Grossverteilern jeweils im November Lebensmittel für die Organisation cartons du coeur. Für dieses Jahr sind folgende Sammeltage geplant: Samstag, 8. November, 8.30 bis 15.30 Uhr, Coop Frick und Migros ...

Seit dem Jahr 2004 sammeln die Mitglieder des Lions Club Fricktal in den Fricktaler Grossverteilern jeweils im November Lebensmittel für die Organisation cartons du coeur. Für dieses Jahr sind folgende Sammeltage geplant: Samstag, 8. November, 8.30 bis 15.30 Uhr, Coop Frick und Migros Frick; Samstag, 15. November, 8.30 bis 15.30 Uhr, Coop Möhlin und von 8.30 bis 15.30 Uhr Coop Kaiseraugst. Die Mitglieder des Lions Clubs geben am Eingang der Einkaufszentren den Kunden eine Liste mit gut haltbaren Lebensmitteln ab und alle, die etwas spenden möchten, kaufen entsprechende Esswaren ein. Der Lions Club führt die Essens-Spenden danach ins zentrale Lager von cartons du coeur, wo Lebensmittelpakete zusammengestellt und direkt an Bedürftige in der Region verteilt werden. (mgt)