Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Lions Club sammelt wieder Lebensmittel

  04.11.2025 Fricktal

Seit dem Jahr 2004 sammeln die Mitglieder des Lions Club Fricktal in den Fricktaler Grossverteilern jeweils im November Lebensmittel für die Organisation cartons du coeur. Für dieses Jahr sind folgende Sammeltage geplant: Samstag, 8. November, 8.30 bis 15.30 Uhr, Coop Frick und Migros ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote