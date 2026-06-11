Lina Caruso wurde Meisterin

Bei den Aargauer Einkampfmeisterschaften vom 6. Juni in Wohlen vertraten Oskar Schönbächler (U16M), Severin Blatter (U16M) und Lina Caruso (U16W) den Turnverein Stein.

Steiner Sportler überzeugten in Wohlen

Bei den Aargauer Einkampfmeisterschaften vom 6. Juni in Wohlen vertraten Oskar Schönbächler (U16M), Severin Blatter (U16M) und Lina Caruso (U16W) den Turnverein Stein.

Oskar Schönbächler zeigte über 80 Meter einen gelungenen Sprint und erreichte mit 11.00 Sekunden eine starke Zeit. Auch im Diskuswerfen wusste er zu überzeugen und durfte mit einer Weite von 23.41 Metern zufrieden auf seinen Wettkampf zurückblicken.

Severin Blatter verpasste im Diskuswerfen mit 18.63 Metern und dem 9. Rang den Einzug in den Final nur knapp. Im Speerwerfen gelang auch ihm mit 31.78 Metern eine solide Leistung.

Für das Highlight aus Steiner Sicht sorgte Lina Caruso. Während ihr Wettkampf über 80 Meter aufgrund eines Fehlstarts frühzeitig beendet war, zeigte sie in den technischen Disziplinen ihr grosses Können. Im Diskuswerfen (750g) warf sie das Wurfgerät auf hervorragende 28.25 Meter und sicherte sich damit den Aargauer Meistertitel. Auch im Hochsprung überzeugte sie mit übersprungenen 1.35 Metern. Den erfolgreichen Wettkampftag rundete sie mit einer starken Speerwurfleistung von 27 Metern ab.

Für alle drei Athleten hiess es nach den Meisterschaften, möglichst rasch zu regenerieren. Bereits am Folgetag standen sie beim Jugend-Regionalturnfest in Wintersingen erneut im Einsatz, um dort an die guten Leistungen aus Wohlen anzuknüpfen. (sl/)