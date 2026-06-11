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Lina Caruso wurde Meisterin

  11.06.2026 Stein, Sport
Den Aargauer Meistertiel konnte Lina Caruso gewinnen. Foto: zVg
Den Aargauer Meistertiel konnte Lina Caruso gewinnen. Foto: zVg

Steiner Sportler überzeugten in Wohlen

Bei den Aargauer Einkampfmeisterschaften vom 6. Juni in Wohlen vertraten Oskar Schönbächler (U16M), Severin Blatter (U16M) und Lina Caruso (U16W) den Turnverein Stein.

Oskar Schönbächler zeigte über 80 Meter ...

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